ФК «Кубань» дома встретится с московским «Спартаком» в 1/16 Кубка России

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России состоялась в Москве 29 августа. Соперника также узнал футбольный клуб «Краснодар».

На этой стадии в борьбу вступают клубы Премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде. ФК «Краснодар» отправится в гости к «Томи», а «Кубань» примет чемпионов прошлого сезона РФПЛ, московcкий «Спартак».

Матчи пройдут 20 и 21 сентября, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» обыграл «Армавир» в серии пенальти и вышел в 1/16 Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».

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