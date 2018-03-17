ФК «Кубань» и «Спартак-2» сыграли вничью

Матч 28-го тура Футбольной национальной лиги состоялся 17 марта в Москве.

Встреча проходила на стадионе академии «Спартака» имени Черенкова и завершилась нулевой ничьей. Таким образом, безвыигрышная серия столичной команды достигла девяти матчей.

Красно-белые, набрав 33 очка, расположились на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 34 баллами поднялась на десятую позицию.

В следующем туре «Спартаку-2» предстоит встреча с «Лучом-Энергией». «Кубань» на своем поле сыграет с «Балтикой», сообщает «Чемпионат».

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