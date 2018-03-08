ФК «Кубань» и «Тамбов» сыграли вничью

В Международный женский день, 8 марта, «желто-зеленые» перед домашними трибунами распечатали весеннюю часть первенства России среди команд Футбольной национальной лиги.

Соперником в матче 27-го тура ФНЛ выступил «Тамбов». Гости — одни из лидеров турнира, команда возглавляет группу претендентов на заветное четвертое место.

Итогом поединка стала ничья: «Кубань» и «Тамбов» не смогли распечатать ворота — 0:0.

Этот матч изначально должен был пройти 10 марта, однако его перенесли, так как на стадионе «Кубань» в этот день пройдет встреча регбийных сборных России и Грузии.

Следующий матч «Кубань» проведет 17 марта в Москве против «Спартака-2», сообщается на сайте клуба.

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