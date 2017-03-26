ФК «Кубань» на домашнем поле обыграл «Нефтехимик» — 1:0

Футбольный клуб «Кубань» 26 марта одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком».

Матч 28-го тура первенства ФНЛ прошел в Краснодаре.

Единственный гол за всю игру забил Владимир Обухов. Полузащитник «Кубани» Никита Маляров на 51-й минуте не реализовал пенальти, а спустя десять минут его одноклубник Сергей Бендзь получил красную карточку и оставил команду доигрывать матч в меньшинстве. Итог игры — 1:0.

По итогам 28 туров «Кубань» с 38-ю очками находится восьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре «желто-зеленые» отправятся в Воронеж, где 1 апреля сыграют с местным «Факелом», пишет «Советский спорт».

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