ФК «Кубань» на последней минуте добилась ничьи с «Зенитом-2»

Матч 13-го тура Футбольной национальной лиги прошел 10 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

На шестой минуте счет открыл игрок хозяев Александр Еловских, но уже через минуту Алексею Гаю удалось сократить разрыв.

На 29-й минуте вновь повели зенитовцы — забил Андрей Панюков. Игрок «Кубани» Николай Марков ответил противнику на 69-й минуте, но Дмитрий Плетнев через три минуты вывел «Зенит-2» вперед. Уже в компенсированное время нападающему «желто-зеленых» Спартаку Гогниеву удалось вырвать ничью для своей команды. Итог встречи — 3:3.

Свой следующий матч «Кубань» проведет дома 16 сентября. Соперник — воронежский «Факел».

Вернуться на ленту

Источник