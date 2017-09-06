ФК «Кубань» на последних минутах матча упустил победу над «Енисеем»

Матч 12-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ состоялся 6 сентября на стадионе «Кубань».

Первый тайм прошел без голов. В начале второго отрезка встречи гости вышли вперед. На 49-й минуте полузащитник «желто-зеленых» Алексей Гай на добивании отправил мяч в ворота гостей.

После забитого мяча хозяева поля провели еще несколько опасных атак, но увеличить свое преимущество не смогли.

За две минуты до завершения основного времени гостям удалось сравнять счет. Нападающий «Енисея» Андрей Козлов переиграл в штрафной вратаря «Кубани» и забил гол.

К основному времени арбитр добавил четыре минуты, но результат встречи не изменился — 1:1.

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