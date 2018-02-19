ФК «Кубань» на сборах выиграл у армянского «Алашкерта»

Контрольный поединок, который прошел 19 февраля, открыл игровой график третьего турецкого сбора.

Уже в первые минуты форварды «желто-зеленых» несколько раз тревожили оборону армянского клуба, после чего последовал гол. Защитник «Алашкерта» ошибся, Ильмир Нурисов ворвался в штрафую, где его остановили недозволенным приемом. Однако узбекский судья увидел, что мяч у Никиты Малярова и дал продолжить игру. Он ударом в касание обвел вратаря — 1:0 в пользу «Кубани».

Больше командам забить не удалось, победа осталась за «желто-зелеными», сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда 21 февраля проведет еще один спарринг. «Кубань» встретится с представителем казахского футбола, «Иртышом» из Павлодара.

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