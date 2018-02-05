ФК «Кубань» на сборе в Турции победил казахский «Атырау»

Встреча прошла 5 февраля.

На перерыв команды ушли при нулях на табло.На вторую 45-минутку в составе «желто-зеленых» произошло четыре замены. В середине тайма Владимир Обухов с фланга навесил во вратарскую, мяч по дуге перелетел через голкипера на караулившего момент Алексея Гая, который головой отправил снаряд в сетку ворот — 1:0 в пользу «Кубани».

Удвоить счет удалось спустя шесть минут. Роман Бугаев точной передачей нашел в штрафной Обухова, а тот пробил между ног голкипера «Атырау». Финальный свисток зафиксировал победу «Кубани» со счетом 2:0, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 февраля «Кубань» в рамках последнего контрольного матча сыграет со «Шпортом».

ФК «Кубань» на первом зимнем сборе провел два матча: вничью сыграл с «Карабахом» и уступил «Акжайыку». На втором сборе команда обыграла «Силекс» и уступила «Сараево».

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