ФК «Кубань» на своем поле разгромил «Оренбург» —4:1

Игра 8-го тура ФНЛ состоялась 13 августа на стадионе «Кубань».

Уже на второй минуте матча хозяевам удалось открыть счет, отличился Олег Алейник. На 13-й минуте успех закрепил Владимир Обухов. На 52-й минуте еще один мяч оказался в воротах гостей благодаря Никите Малярову, а на 55-й минуте Алексей Гай довел счет до 4:0.

На 66-й минуте «Оренбургу» удалось отыграть одно очко, забил Михаил Дюриш. Итог матча 4:1 в пользу «Кубани».

В 9-м туре «желто-зеленые» на выезде встретятся с «Тамбовом». Матч пройдет 19 августа.

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