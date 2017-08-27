ФК «Кубань» на своем поле уступил «Спартаку-2»

Поединок 10-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ прошел 27 августа на стадионе «Кубань».

На 18-й минуте счет открыл полузащитник «желто-зеленых» Олег Алейник. В начале второго тайма Фэшну Сакале из «Спартака-2» удалось отыграть одно очко, но на 51-й минуте Роман Бугаев вновь вывел «Кубань» вперед. Через минуту Николай Рассказов сравнил счет. В компенсированное время вновь отличился Сакала, итог матча — 2:3 в пользу гостей.

В следующем туре «Кубань» 2 сентября на выезде встретится с «Балтикой».

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