ФК «Кубань» на третьем сборе сыграет с «Алашкертом», «Иртышом» и «Шахтером»

«Желто-зеленые» начнут заключительный этап подготовки к весенней части сезона 12 февраля. Он также пройдет в турецком Белеке.

В течение третьего сбора команда проведет три контрольных матча.

Первый из них состоится 19 февраля. Соперником «Кубани» в этом поединке станет армянский клуб «Алашкерт». Через два дня — 21 февраля — «желто-зеленых» ждет спарринг с командой «Иртыш», представляющей казахский город Павлодар.

Игровая программа третьего сбора завершится 24 февраля матчем команды против «Шахтера» из белорусского Солигорска.

Завершится третий сбор 25 февраля, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубань» на первом зимнем сборе провела два матча: вничью сыграл с «Карабахом» и уступил «Акжайыку». На втором сборе команда обыграла «Силекс», уступила «Сараево», победила «Атырау» и «Шпорт».

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