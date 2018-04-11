ФК «Кубань» на выезде обыграл «Факел»

Матч 32-го тура Футбольной национальной лиги прошел 11 апреля в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В конце первого тайма форвард «Кубани» Спартак Гогниев вывел команду вперед, а в середине второй половины игры полузащитник Никита Маляров закрепил победу команды.

«Кубань» набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» с 23 очками — последний, сообщает «Чемпионат».

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