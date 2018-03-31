ФК «Кубань» на выезде победил «Енисей»

Матч 30-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ прошел 31 марта в Красноярске.

Счет на 47-й минуте открыл игрок «Кубани» Азат Байрыев. Он пробил головой, мяч рикошетом от ноги Юрия Завезена влетел в дальний угол ворот красноярцев. На73-й минуте второй гол забил Алексей Гай.

«Енисей» не смог ответить краснодарским футболистам, итог встречи — 0:2 в пользу «Кубани».

Следующий матч «желто-зеленые» проведут дома 7 апреля. Команда встретится с «Зенитом-2».

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