ФК «Кубань» на выезде разгромил «Томь» — 1:4

Матч состоялся в Томске в рамках 1-го тура первенства России среди команд ФНЛ.

Счет открыли «желто-зеленые» на седьмой минуте первого тайма. Гол забил Владимир Лобкарев. Через три минуты мяч в ворота хозяев отправил Николай Макаров. Однако на 17-й минуте «Томь» попыталась сократить разрыв в счете. Отличился Александр Соболев. На 45-й минуте игрок «Кубани» Владимир Обухов реализовал пенальти.

Во втором тайме на 63-й минуте Макаров оформил дубль. Итог игры — 1:4.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый матч сезона ФК «Кубань» провела в новом составе.

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