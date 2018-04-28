ФК «Кубань» на выезде сыграл вничью с «Лучом-Энергией»

Матч 35-го тура первенства ФНЛ прошел 28 апреля во Владивостоке.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Кубани» мячи забили полузащитник Владимир Лобкарев и форвард Владимир Обухов. У хозяев дублем отметился нападающий Андрей Мязин, сообщает пресс-служба «желто-зеленых».

В турнирной таблице «Кубань» находится на девятом месте с 47 очками. «Луч-Энергия» раполагается на 15 позиции с 36 баллами.

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