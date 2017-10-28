ФК «Кубань» на выезде уступил «Химкам»

Поединок в Химках 28 октября прервал четырехматчевую беспроигрышную серию «желто-зеленых».

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 62-й минуте открыл Николай Тюнин. Спустя семь минут хозяева во второй раз праздновали успех: Максим Пичугин подал стандарт из глубины поля, в штрафной Талалай пробил головой, но попал в плечо Илье Кузьмичеву, после чего мяч изменил направление и влетел в сетку ворот.

Интрига в игру вернулась на 81-й минуте. Игорь Коновалов разыграл стандарт с Романом Бугаевым, тот пробил с 25 метров, защитник успел блокировать, но мяч по дуге прилетел прямо к Никите Малярову. Его удар головой в дальний угол – штанга. Первый на подборе Спартак Гогниев рикошетом от газона вколотил мяч в угол ворот сквозь перчатки Вячеслава Исупова — 2:1. Однако до конца игры цифры на табло больше не менялись. Финальный свисток рефери Артема Любимова зафиксировал победу подмосковного клуба.

Следующий матч «Кубань» проведет дома 4 ноября, соперником выступит астраханский «Волгарь», сообщает пресс-служба клуба.

Вернуться на ленту

Источник