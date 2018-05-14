ФК «Кубань» не получил от РФС лицензию на сезон-2018/19

Заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза по вопросам лицензирования состоится 30 мая.

«Из клубов Футбольной национальной лиги не получили лицензий такие команды, как «Луч-Энергия», «Балтика», «Кубань», «Факел», «Волгарь». «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей» и «Тамбов» лицензии получили», — сказал глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Он отметил, что апелляция станет последней возможностью для клубов, не получивших лицензии, обжаловать решение.

«Луч-Энергия» и «Факел» по итогам сезона ФНЛ вылетели в ПФЛ, а «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ. «Енисей» и «Тамбов» примут участие в переходных матчах за право участвовать в РФПЛ, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ФК «Кубань» завершил сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

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