ФК «Кубань» обыграл «Армавир» в серии пенальти и вышел в 1/16 Кубка России

Матч 1/32 финала прошел 23 августа на армавирском стадионе «Юность».
В основное и дополнительное время команды не выявили победителя — 0:0. В серии пенальти удачливее оказались гости — 2:3.
«Кубань» пробилась в 1/16 финала Кубка России. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 29 августа.
Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 21 октября.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщиков «желто-зеленых» на матч с «Армавиром» пустили бесплатно.
#АрмавирКубань Основное и дополнительное время окончено. Исход решат пенальти. pic.twitter.com/5XtQvw982d
— FCKuban (@fckuban_ru) 23 августа 2017 г.
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