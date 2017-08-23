ФК «Кубань» обыграл «Армавир» в серии пенальти и вышел в 1/16 Кубка России

Матч 1/32 финала прошел 23 августа на армавирском стадионе «Юность».

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя — 0:0. В серии пенальти удачливее оказались гости — 2:3.

«Кубань» пробилась в 1/16 финала Кубка России. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 29 августа.

Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 21 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщиков «желто-зеленых» на матч с «Армавиром» пустили бесплатно.

#АрмавирКубань Основное и дополнительное время окончено. Исход решат пенальти. pic.twitter.com/5XtQvw982d

— FCKuban (@fckuban_ru) 23 августа 2017 г.

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