ФК «Кубань» откроет новое юрлицо для сохранения права играть в РФЛ

Кубанский арбитражный суд разрешил футбольному клубу, проходящему процедуру банкротства, открыть подконтрольное ООО для получения лицензии, дающей право продолжать выступать в первенстве России.

Помимо лицензии, согласно решению суда, к дочернему ООО «Футбольный клуб „Кубань“» перейдут и обязанности по выплате 709 млн рублей «субъектам футбола». Это условие внесено по требованию РФС.

В суде также были предъявлены документы, свидетельствующие о заключении клубом спонсорского соглашения о возмездной финансовой помощи, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в суде обжаловали запрет ФК «Кубань» на выплаты долгов агентам и клубам. В марте РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками ФК «Кубань».

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