ФК «Кубань» переименуют в «Екатеринодар»

ФК «Екатеринодар» в предстоящем сезоне выступит в зоне «Юг» второго российского дивизиона.

Об этом 14 июня рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

«Задача, которую мы ставим перед клубом, — выйти по итогам первенства страны в первый дивизион — Футбольную национальную лигу. Тайны в случившемся с «Кубанью» никакой нет: все прекрасно понимают, что у клуба накопились сумасшедшие долги. Они-то и тянут его вниз. Уже есть инвесторы, которые готовы финансировать клуб, вкладывая в него достаточно серьезные деньги. Но необходимо, чтобы не было этих «хвостов», за которые надо кому-то рассчитываться», — отметил Долуда.

Имя главного тренера ФК «Екатеринодар», который будет выступать в традиционной для «Кубани» желто-зеленой форме, пока не называется. Главный претендент на этот пост — пока еще действующий главный тренер «Кубани» Евгений Калешин, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ.

Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

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