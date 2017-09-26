ФК «Кубань» покинул главный тренер Николай Южанин

Он возглавил молодежную сборную Республики Киргизия.

На работе с киргизской «молодежкой» полномочия Николая Южанина не заканчиваются. В рамках договоренности с Федерацией футбола Киргизстана, Николай Южанин вошел в тренерский штаб главной национальной команды этой страны, где будет помогать еще одному воспитаннику кубанского футбола Александру Крестинину, а также стал куратором юношеских сборных этой страны, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Футбольный клуб «Кубань» благодарит Николая Южанина за добросовестную работу в стане желто-зеленых, а также за опыт и знания, переданные команде.

«Ярких успехов и важных побед на новом поприще!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краснодарского клуба.

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