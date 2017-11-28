ФК «Кубань» пообещал расплатиться с Даном Петреску до конца зимы

Агент тренера Николай Пырнэу рассказал, что на него вышел куратор клуба и попросил «пойти навстречу».

«Сказали, что выплатят Дану деньги тремя частями — в декабре, январе и феврале. Мы дали согласие. «Кубань» все-таки не чужая для Петреску», — сказал Пырнэу в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что первый платеж должны осуществить до 25 декабря. Пырнэу подчеркнул, что решение о предоставлении отсрочки руководству «Кубани» принял сам Петреску.

«Когда мне позвонили из клуба с таким предложением, я попросил десять минут, чтобы связаться с Даном. Он ответил: «Мы идем навстречу клубу, потому что мы идем навстречу». Вот и все. Посмотрим, что будет в декабре», — рассказал агент.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза 27 ноября должна была рассматривать жалобу Дана Петреску на невыплату ему задолженностей по заработной плате руководством краснодарского клуба. В случае удовлетворения иска, «Кубани» грозило снятие очков в текущем первенстве Футбольной национальной лиги. В тот же день стало известно, что Петреску отозвал свою жалобу к «Кубани», сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску 4 октября 2016 года прекратили сотрудничество.

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