ФК «Кубань» потребовал отстранить временного управляющего

НАО «ФК «Кубань» 15 ноября направило жалобу на действия временного управляющего Ивана Конева в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел жалобу 19 ноября. В тот же день Иван Конев направил в суд заявление об истребовании доказательств в ответ на жалобу клуба. Судебное заседание по рассмотрению жалобы НАО назначено на 18 февраля 2019 года.

Суд постановил клубу обосновать позицию по жалобе и документально подтвердить доводы, изложенные в ней. Коневу необходимо представить отзыв на жалобу с правовым и документальным обоснованием, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ. ФК «Кубань» получил название «Урожай».

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев.

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