ФК «Кубань» проиграл калининградской «Балтике» — 0:1

Игра прошла 24 марта на стадионе «Кубань».

Во втором домашнем матче весенней части первенства «Кубань» принимала пятую команду ФНЛ — калининградскую «Балтику».

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей: на 24-й минуте забил Сенин Себайи.

Во второй половине встречи «желто-зеленые» много времени провели в нападении. На ударных позициях оказывались Владимир Лобкарев и Владимир Обухов, воротам соперника угрожал Олег Алейник.

В заключительные минуты «желто-зеленые» устроили штурм, но не забили сопернику. Итог — 0:1 в пользу команды Игоря Черевченко.

Следующий матч ФК «Кубань» проведет в Красноярске 31 марта с «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба.

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