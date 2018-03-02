ФК «Кубань» сделает бесплатным вход для женщин на матч с «Тамбовом»

Встреча команд пройдет 8 марта в Краснодаре.

Бесплатные пригласительные билеты можно получить до 8 марта включительно в официальном магазине атрибутики «12 игрок», который находится в здании касс стадиона «Кубань». Магазин работает с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. В одни руки выдается один билет.

Начало встречи 8 марта в 16:00, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально планировалось, что матч с «Тамбовом» пройдет 10 марта. Причиной переноса послужила встреча сборной России по регби с Грузией на стадионе.

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