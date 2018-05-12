ФК «Кубань» упустил победу над «Томью», ведя по ходу игры со счетом 3:0

Матч заключительного тура сезона ФНЛ состоялся 12 мая в Краснодаре.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Отличился полузащитник «желто-зеленых» Никита Маляров, отправив мяч в ворота гостей при подаче углового. На 18-й минуте хозяева увеличили отрыв — гол при очередном угловом забил защитник Азат Байрыев.

На 21-й минуте «Кубань» довела счет до разгромного. Третий гол забил нападающий Владимир Обухов. Однако через шесть минут гостям удалось отыграть один мяч, при этом автогол забил полузащитник «желто-зеленых» Олег Алейник. На перерыв команды ушли со счетом 3:1.

На 57-й минуте «Томь» смогла сократить отставание до одного мяча, отличился нападающий Анзор Саная. На 65-й минуте гости сравняли счет, забил гол защитник Анте Пульич.

В итоге встреча ФК «Кубань с «Томью» завершилась со счетом 3:3.

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