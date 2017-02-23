ФК «Кубань» уступил в последнем матче Кубка ФНЛ «Динамо» из Петербурга — 0:2

Футбольный клуб «Кубань» 23 февраля проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в последнем матче розыгрыша Кубка ФНЛ.

Турнир проходил на Кипре. На 15-й минуте первого тайма в ворота «желто-зеленых» отправил Михаил Маркосов. Еще один гол соперники реализовали на 83-й минуте второго тайма. Отличился Евгений Песегов. Игра завершилась со счетом 0:2.

По итогам турнира «Кубань» заняла 16-е место. Команда 25 февраля вернется в Краснодар. Первенство ФНЛ возобновится 8 марта. В матче 25-го тура «Кубань» сыграет с «Химками». Матч пройдет на домашнем поле, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желто-зеленые» впервые принимал участие в Кубке ФНЛ.

О том, как ФК «Кубань» провел 2016 год, вы можете узнать здесь.

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