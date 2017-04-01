ФК «Кубань» в гостях сыграл вничью с воронежским «Факелом» — 2:2

Футбольный клуб «Кубань» 1 апреля на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом».

Матч 29-го тура первенства ФНЛ состоялся в Воронеже.

Счет открыли на 48-й минуте второго тайма хозяева. Гол реализовал Александр Трошечкин. Через семь минут мяч в ворота «Кубани» отправил Дмитрий Тихий. На 68-й минуте Спартак Гогниев смог забить ответный гол. На добавочной второй минуте Гогниев сравнял счет.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Следующий матч «Кубань» проведет 8 апреля в Саратове. «Желто-зеленые» в рамках 30-го тура первенства ФНЛ встретятся с «Соколом».

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