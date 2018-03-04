ФК «Кубань» в первом официальном матче года уступил «Оренбургу»

Матч Футбольной национальной лиги прошел 4 марта в Оренбурге.

В этот город «желто-зеленые» отправились впервые в своей 90-летней истории.

Первый тайм закончился безголевой ничьей. Во второй половине игры после розыгрыша очередного углового гол забили в ворота «Кубани». После подачи от флажка краснодарским футболистам удалось выбить мяч из штрафной площади, но повторная подача привела к тому, что Адесойе Ойеволе выиграл подбор на дуге и точно пробил в нижний угол.

До конца матча «Оренбург» без видимых проблем сдерживал натиск «желто-зеленых», периодически выбегая в контратаки. Сравнять счет в этом поединке так и не удалось. Итог встречи — 1:0 в пользу хозяев.

В следующем туре «Кубань» 8 марта примет «Тамбов».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» сделает бесплатным вход для женщин на матч с «Тамбовом».

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