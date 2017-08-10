ФК «Кубань» внес Спартака Гогниева в заявку на сезон-2017/18

В прошедшем сезоне ФНЛ нападающий стал лучшим бомбардиром клуба, забив десять голов в 23 матчах.

«Для участия в матчах ФОНБЕТ-Первенства России «Кубань» внесла в заявочный лист 36-летнего нападающего Спартака Гогниева. Нападающий сможет выйти на поле 13 августа в домашнем матче с «Оренбургом»», — сообщает пресс-служба ФНЛ.

После 7 туров первенства ФНЛ краснодарцы с восемью очками занимают 12-е место.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Спартак Гогниев расторг контракт с краснодарским клубом в июне. Однако в начале августа спортсмен сообщил, что решил вернуться в «Кубань» и подписал новый контракт с «желто-зелеными».

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