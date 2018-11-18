ФК «Кубань» заявится на чемпионат Краснодарского края

В Краснодаре запустили проект, направленный на возвращение профессионального статуса клуба в течение двух лет.

Инициатор — организация, созданная болельщиками, ветеранами и бывшими игроками клуба. Ее президентом стал известный в прошлом кубанский футболист Александр Плошник.

Организация приняла решение заявить «Кубань» и «Кубань-2» в высшую и первую лиги чемпионата Краснодарского края, а также поспособствовать тому, чтобы клуб проводил свои матчи на стадионе «Кубань».

Тренером главной команды станет ее бывший игрок и тренер Андрей Юдин, долгое время работавший с дублирующим составом «Кубани», сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

«Кубань» 30 мая опубликовала официально заявление, касающееся выступления в сезоне 2018/19. Там заявили, что дальнейшее участие НАО «Футбольный клуб «Кубань» в соревнованиях под эгидой РФС — под большим вопросом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник