ФК «Кубанская корона» занял второе место в лиге двух федеральных округов

Команда «Кубанская корона» с хутора Шевченко Тбилисского района в апреле заняла второе место в Лиге чемпионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В финале турнира действующий победитель первенства края встречался с чемпионом Чеченской республики — командой «Ахмат» из села Хоси-Юрт.

В основное время матча команды не порадовали болельщиков забитыми голами, и исход противостояния решился в серии пенальти. В ней проявил себя вратарь «Ахмата». Он отразил три удара кубанцев и принес своей команде победу.

«Не забивая гол, нельзя говорить о победе. Не получилось ни начало атаки, ни в завершении. Мы не агрессивно сыграли в атаке, поэтому и не забили. Да и соперник не имел ни одного момента. Но мы отталкиваемся от своей игры: раз нет голов, значит, не получилась атака», — рассказал главный тренер ФК «Кубанская корона» Аслан Гоплачев.

«Матч какой-то не футбольный получился, можно сказать. Ветер вообще ничего не позволял. Не могу ничего сказать. Повезло чеченцам — фортуна по пенальти», — отметил игрок ФК «Кубанская корона» Амур Калмыков в эфире телеканала «Кубань 24».

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