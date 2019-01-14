ФК «Кубань» расплатится с кредиторами за счет продажи имущества

Об этом сообщил конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин.

«Задолженность перед кредиторами будет погашаться за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена. В реестре кредиторов числится более 50, общая сумма составляет больше 1 млрд рублей», — сказал Слушкин.

Он добавил, что в судах продолжатся слушания нескольких десятков апелляционных жалоб, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить.

Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в ПФЛ.

В декабре 2018 года суд признал ФК «Кубань» банкротом.