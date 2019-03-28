ФК «Кубань» вернется на домашнюю арену

Последний раз «желто-зеленые» играли на своем стадионе в Краснодаре 12 мая 2018 года.

Договоренность о проведении матчей сезона 2019 на домашнем стадионе достигнута между любительским футбольным клубом «Кубань» и ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений».

Даты домашних матчей, а также билетная и абонементная программы на сезон будут обнародованы после утверждения календаря краевой Федерацией футбола, сообщается на официальном сайте клуба.

В настоящее время клуб выступает в высшей лиге чемпионата Краснодарского края. Команда занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в активе 19 очков после 13 матчей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре запустили проект, направленный на возвращение профессионального статуса клуба в течение двух лет. Футбольный «Кубань» в 2018 году не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить.

Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в Олимп — ПФЛ.