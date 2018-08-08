ФК «Локомотив» намекнул на переход нападающего из «Краснодара»

Пресс-служба московского клуба опубликовала в Instagram видеоролик со словами «Кто же он?» и видами Краснодара.

Из видео следует, что в ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с неизвестным центральным форвардом. При этом в ролике мелькают кадры с видами Краснодара, что позволяет сделать вывод о том, что новобранцем «красно-зеленых» станет кто-то из стана «быков».

На данный момент за основу «Краснодара» выступают два форварда: Федор Смолов и Ари.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», появилась в начале июля. По данным СМИ, предполагаемый личный контракт форварда с московским клубом будет рассчитан на четыре года, а зарплата нападающего составит 3,1 млн евро в год.

Ари 18 июня вернулся из аренды в «Локомотиве» и присоединился к сборам «быков» на базе «Четук». Вместе с москвичами он стал чемпионом Российской Премьер-лиги. Нападающий перешел в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2017 года. В июле 2018 года футболист получил российское гражданство.

#ктожеон?

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 8 Авг 2018 в 9:51 PDT

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