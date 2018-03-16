ФК «Локомотив» проведет сбор в Сочи

16 марта в 07:29

Он состоится во время перерыва в чемпионате России.

Об этом на пресс-конференции после матча с испанским «Атлетико» заявил главный тренер футбольного клуба Юрий Семин.

«В первую очередь нам нужно залечить свои раны после поражения от «Атлетико». После поедем в Сочи на краткосрочный тренировочный сбор», — сказал он.

«Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл на домашнем поле «Атлетико» со счетом 1:5. В Испании московский клуб уступил сопернику со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Локомотив» ранее заявил стадион «Фишт» в качестве запасного поля.

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