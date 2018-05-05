ФК «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России

Московский клуб в 29-м туре Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит» со счетом 1:0 и досрочно выиграл титул, набрав 60 очков.

«Локомотив» выиграл чемпионат России-2017/18 благодаря золотому голу форварда Эдера Маседу.

«Спартак» отстает от «Локомотива» на семь очков, за два матча до конца чемпионата команда потеряла шансы на защиту чемпионского титула.

«Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России 30 апреля победил московский «Локомотив».

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