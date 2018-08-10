ФК «Локомотив» внес Смолова в заявку на чемпионат и Кубок России

«Краснодар» и «Локомотив» 10 августа окончательно урегулировали все формальности трансфера нападающего.

Московский клуб внес Федора Смолова в заявку на сезон для участия в чемпионате и Кубке России.

За «Локомотив» футболист будет выступать под номером девять, сообщает «Р-Спорт».

Ближайший матч москвичи проведут 12 августа на выезде против «Оренбурга».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Локомотив» объявил о переходе Смолова отрывком из «Каникул в Простоквашино». Футболист поприветствовал болельщиков «красно-зеленых». Трансфер прокомментировал гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Информация о том, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», появилась в начале июля. По данным СМИ, зарплата игрока составит 3,1 млн евро в год.

ФК «Локомотив» в прошедшем футбольном сезоне стал чемпионом России.

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