ФК «Локомотив» заплатит 500 тыс. евро, если Ари выступит в матче против «Краснодара»

ФК «Локомотив» должен будет заплатить 500 тыс. евро, если выпустит форварда Ари на матч против «Краснодара».

Такую сумму предусматривает соглашение по аренде футболиста, заключенное между клубами. Об этом 25 февраля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» 12 марта в 19-м туре чемпионата России. Также не исключено, что клубы встретятся в Кубке России, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань», в «Локомотив» Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня.

Главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов 15 февраля рассказал, что нападающий «быков» Ари может покинуть клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».

Клуб рассматривал возможность расторжения контракта с Ари по обоюдному согласию. Причиной такого решения называют недовольство работой бразильца на сборах.

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