ФК «Локомотив» заявил стадион «Фишт» в качестве запасного поля

Выступит ли московский клуб на арене в Сочи в этом сезоне, будет зависеть от погодных условий в столице.

«Мы заявили «Фишт» в качестве запасного поля. Но надеемся, что в Москве не будет суровой зимы и команде не придется проводить матчи в Сочи. Мы довольны инфраструктурой, которая там есть, и это для нас резервный вариант на случай аномальных холодов», — рассказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

По данным источника в клубе, московская команда даже не рассматривала других вариантов в качестве резервной арены.

«Железнодорожникам очень нравится эта арена, и они даже не рассматривали других альтернативных вариантов. Однако говорить о том, что они точно сыграют там в зимней части сезона, пока преждевременно. Все-таки их стадион и, в частности газон, очень хорошо готовы к заморозкам», — отметил источник.

Президент «Локо» не исключил, что в будущем клуб вполне мог бы проводить сборы в Сочи в период межсезонья, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Локомотив» уже проводил матч на стадионе «Фишт». В финале Кубка России 2 мая железнодорожники сыграли в Сочи с «Уралом». Московская команда выиграла со счетом 2:0.

Фоторепортаж с финала Кубка России по футболу в Сочи смотрите здесь.

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