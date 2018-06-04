ФК «Олимп-Универспорт» обыграл геленджикский «Спартак» в матче чемпионата края

Игра восьмого тура чемпионата прошел в Краснодаре.

К середине первого тайма хозяева обеспечили себе комфортное преимущество. Отличились Александр Ладик и Никита Каргин. Гости в ответ сначала не реализовали пенальти, а затем забили со штрафного. На последней минуте стартового тайма сократил отставание Никос Ашкалов.

После перерыва команды забили еще по разу. Автором мяча команды хозяев стал Филипп Черкасов, а за геленджичан вновь отличился Ашкалов.

«Можно и не забить гол, но чтобы команда выиграла. И эмоции будут после игры лучше. Эти два гола, они команде ничего не принесли, поэтому я ничего не чувствую, никаких положительных эмоций», — сказал игрок команды «Спартак» из Геленджика Никос Ашкалов.

Зато игроки хозяев порадовались — 3:2, «Олимп-Универспорт» одержал вторую победу в этом розыгрыше чемпионата Краснодарского края и впервые обыграл «Спартак».

«Для нас это единственный клуб, который мы на протяжении последних двух сезонов, имея территориальное преимущество, имея преимущество по голевым моментам, не могли никак обыграть. И вот сегодня мы обыграли их первый раз за три года. Поэтому сегодня ребятам большое спасибо, они выполнили игровую установку на 100%», — пояснил главный тренер команды «Олимп-Универспорт» Рауф Гакаме.

Следующий тур Высшей лиги чемпионата Краснодарского края состоится 10 июня. Он станет заключительным перед перерывом на чемпионат мира. Вновь поддержать свои команды кубанские болельщики смогут через 1,5 месяца.

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