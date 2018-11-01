ФК «Ростов» организовал бесплатную электричку для болельщиков на матч в Краснодаре

Матч 13-го тура РПЛ пройдет в краевой столице 4 ноября.

«Ростов» рассчитывает, что на гостевой трибуне стадиона «Краснодар» будет не менее 1 тыс. болельщиков. Бесплатные билеты на электричку достанутся владельцам сезонных абонементов, а также болельщикам «ультрас».

«Идею по организации электрички озвучили сами болельщики на встрече с президентом клуба год назад. Президенту клуба идея понравилась, он выделил на это личные средства, отметив, что нам важен каждый болельщик не только на домашних, но и на гостевых матчах», — отметил PR-директор «Ростова» Денис Штанько.

Всего на стадионе «Краснодар» ожидается около 4 тыс. болельщиков «Ростова», пишет «Советский спорт».

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