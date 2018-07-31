ФК «Сочи» арендовал у «Динамо» Николая Обольского

31 июля в 16:44

Нападающий будет выступать на правах аренды в «Сочи» до конца сезона.

Главный тренер южан Александр Точилин подтвердил эту информацию.

Обольский начал заниматься футболом в тульском «Арсенале». В Премьер-лиге дебютировал в 2015 году в матче с «Зенитом», а всего за основу «Динамо» провел 19 официальных игр, девять из них — в прошлом чемпионате.

«Сочи» с шестью очками занимают шестое место в турнире ФНЛ после трех туров, сообщает «Матч ТВ».

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