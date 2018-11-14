ФК «Сочи» дома выиграл у «Ротора»

Матч 22-го тура Олимп — первенства ФНЛ прошел в Сочи 14 ноября.
Хозяева открыли счет на первой же минуте, отличился Игорь Горбунов. На 15-й минуте Максим Барсов успешно реализовал пенальти, а на 29-й Евгений Песегов еще больше упрочил положение своей команды.
Во втором тайме Алексей Померко забил четвертый гол в ворота «Ротора», но на 87-й минуте гостям удалось уйти от поражения всухую, а в дополнительное время — забить еще один гол. Дубль оформил Андрей Мязин.
Итоговый счет — 4:2 в пользу «Сочи».
В следующем туре южане 18 ноября в гостях сыграют с «Химками».
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