ФК «Сочи» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Сочинцы 8 сентября открыли десятый тур Олимп — ФНЛ выездной игрой в Хабаровске.

«Быстрый гол Миладиновича уже на 2-й минуте задал настроение на весь тайм. Хозяев лишь завела дерзость южан: они отыгрались, реализовав очередной одиннадцатиметровый, поставленный в наши ворота (в этот раз мяч попал в руку Померко и изменил свое направление). На 35-й минуте при подаче углового Зайцев сбежал от Миладиновича и забил второй», — сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».

Второй тайм сочинцы начали в атаке. Защитники «СКА-Хабаровск» замешкались на своей половине, отдав мяч Бурмистрову, тот доставил его в штрафную, а Обольский переправил в ворота. В оставшиеся полчаса игры цифры на табло уже не менялись. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Следующую игру ФК «Сочи» проведет 15 сентября дома на стадионе «Фишт» против саранской «Мордовии».

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