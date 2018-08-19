ФК «Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду» в первом матче на стадионе «Фишт»

Встреча 7-го тура первенства ФНЛ прошла вечером 18 августа.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Павел Игнатович на 34-й минуте.

«Сочи» потерпел второе поражение в сезоне и с 11 очками занимает пятое место в таблице ФНЛ, «Нижний Новгород» с 15 очками идет на третьей строчке, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи и переименовании в ФК «Сочи».

ФК «Сочи» за каждый матч на «Фиште» будет платить по 2 млн рублей.

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