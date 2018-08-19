ФК «Сочи» проведет несколько матчей на запасном поле

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

По словам Рубашко, «Сочи» может провести одну или две игры на стадионе имени Славы Метревели. Это связано с тем, что на стадионе «Фишт» находится в неудовлетворительном состоянии.

«На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии. Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились. Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным», — сказал Рубашко.

Он добавил, что неизвестно, сколько займет восстановление газона.

По его словам, в матч 18 августа прошел неплохо, но есть мелкие детали, над которыми нужно работать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду» в первом матче на стадионе «Фишт».

ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи и переименовании в ФК «Сочи».

ФК «Сочи» за каждый матч на «Фиште» будет платить по 2 млн рублей.

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