ФК «Сочи» провел первый домашний матч

Стартовая игра в национальной лиге завершилась поражением. Хозяева на стадионе имени Славы Метревели 17 июля в упорной борьбе уступили московскому «Спартаку-2».

В первом тайме южане действовал острее, удавалось комбинировать на половине поля соперника, часто проходили наигранные комбинации по флангам. Болельщики живо реагировали на каждую атаку. Матч собрал больше 3 тыс. зрителей.

«Сейчас мы в долгу перед болельщиками. Мы постараемся к следующей игре их отблагодарить. Поэтому, надеюсь, что их придет не меньшее количество. А в плане игры, я думаю, им должно было понравиться», — сказал главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин.

Исход встречи предопределил фол в штрафной: арбитр назначил пенальти и матч закончился со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Следующую игру в первенстве национальной лиги недавно образованный клуб «Сочи» проведет на выезде против воронежского «Факела», а в олимпийской столице команда сыграет против подмосковных «Химок» 29 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи и переименовании в ФК «Сочи». Позднее власти Краснодарского края и руководство футбольного клуба объявили, что переговоры по использованию стадиона «Фишт» в качестве основной арены для проведения домашних матчей «Сочи» находятся в завершающей стадии.

Футбольный клуб «Сочи» представил свой логотип.

Фоторепортаж с игры «Сочи» — «Спартак-2» смотрите здесь.

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