ФК «Сочи» впервые победил на стадионе «Фишт»

Матч 17-го тура Олимп — ФНЛ против «Сибири» прошел в Сочи 20 октября.
На 46-й минуте счет открыл игрок «Сибири» Роман Беляев, однако затем «сочинец» Максим Барсов сравнял счет, а позже оформил дубль. В составе южан также отличились Алексей Померко и Евгений Песегов.
Эта победа стала первой для «Сочи» на стадионе «Фишт». На данный момент Максим Барсов — лучший бомбардир Олимп — ФНЛ с 13-ю забитыми мячами.
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