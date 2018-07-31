ФК «Сочи» за каждый матч на «Фиште» будет платить по 2 млн рублей

Об этом 31 июля сообщил гендиректор команды Дмитрий Рубашко.

«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть», — сказал Рубашко.

Первые две домашние игры первенства ФНЛ «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Стартовый матч на стадионе «Фишт» команда проведет 18 августа против «Нижнего Новгорода».

Рубашко рассказал, что сейчас ведут работу по брендированию стадиона, приводят в порядок газон. Он добавил, что арена будет готова через 10-14 дней, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи и переименовании в ФК «Сочи».

Футбольный клуб «Сочи» представил свой логотип.

Фоторепортаж с игры «Сочи» — «Спартак-2» смотрите здесь.

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